وزير الاستثمار يبحث والسفير الياباني التعاون الاقتصادي

وأكد الدكتور أبو غزالة، خلال لقائه السفير اليوم الثلاثاء، أهمية البناء على العلاقات الاستراتيجية الأردنية - اليابانية، ومتابعة مخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى اليابان ضمن جولته الآسيوية، حول تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مجالات متعددة، مثل التحول التقني، والخدمات، والصناعات النوعية، والتعدين، والطاقة.
وبحسب بيان للوزارة، أشار الدكتور أبو غزالة إلى حرص المملكة على توسيع الشراكات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في المملكة، وبالتوازي مع الجهود الحكومية المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية، استنادًا إلى منظومة متكاملة من التشريعات والحوافز والتسهيلات الاستثمارية.
من جانبه، أشاد السفير هيديكي بالبيئة الاستثمارية المستقرة في الأردن، والإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال وتطوير تجربة المستثمر، مؤكدا حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون، والبناء على النجاحات المشتركة، والعلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين البلدين الصديقين.
