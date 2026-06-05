وزير الاستثمار يعقد لقاءات اقتصادية في لندن لترويج الفرص الاستثمارية

وشارك وزير الاستثمار في مائدة مستديرة استضافتها مؤسسة الخبرات البريطانية الدولية (BEI) ومجموعة "دي" (The D Group) ضمن أنشطة المجموعة الاستشارية الاستراتيجية (SAG)، بحضور السفير الأردني لدى المملكة المتحدة منار الدباس، ومشاركة نخبة من قادة الأعمال في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، حيث ناقش المشاركون فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، لا سيما في المشاريع التنموية، والاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي كبوابة إلى الأسواق الإقليمية.
وأكد أبو غزالة خلال اللقاء عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الأردن والمملكة المتحدة، وما تشهده من تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المملكة في عدد من القطاعات الحيوية والجاذبة للاستثمار، في ظل بيئة أعمال تنافسية وتشريعات اقتصادية تواكب المتغيرات وتسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
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