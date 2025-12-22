وزير الاستثمار يعلن التوسعة الثالثة لمجمع الظليل الصناعي

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، اعتماد المخطط الشمولي لتوسعة المنطقة الثالثة في مجمع الضليل الصناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار، وتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية في محافظة الزرقاء.



وقال أبو غزالة خلال زيارة ميدانية اليوم الثلاثاء الى مجمع الظليل الصناعي، إن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تحفيز الاستثمار، ضمن نهج استثماري متكامل يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في مختلف محافظات المملكة، وفي إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع معدلات النمو، وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وأكد خلال لقائه إدارة الشركة المطورة للمنطقة الصناعية وعددا من المستثمرين، أن اعتماد مخطط التوسعة يعكس التزام الحكومة بمواصلة تحسين بيئة الاستثمار وتطوير مناطق التوسع، لافتا إلى أن المخطط الشمولي سيرفع من قدرة المجمع على استيعاب المزيد من الأنشطة الصناعية، وبما ينعكس إيجابا على تعزيز الحركة الاقتصادية، وتنمية المجتمع المحلي، واستحداث فرص عمل جديدة.



وأشار الى أهمية ضرورة تعزيز المسؤولية المجتمعية للمجمع الصناعي والصناعات العاملة في المنطقة، وبما يشمل دعم الصناعات المحلية المكملة، والمبادرات المجتمعية التي تنهض بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي من شأنه إحداث أثر اجتماعي إيجابي، وتوفير فرص عمل نوعية تسهم في تنمية المجتمع المحلي وتعزيز استدامته.



وقام وزير الاستثمار خلال الزيارة بجولة تفقدية شملت منطقة التوسعة، وعددا من المواقع الصناعية القائمة، حيث استمع إلى ملاحظات المستثمرين وأصحاب الشركات العاملة في المنطقة، وبحث معهم التحديات القائمة وسبل تحسين الخدمات والتسهيل على المستثمرين.



بدورهم، أشاد القائمون على مجمع الظليل الصناعي من مطورين ومستثمرين وصناعيين، بالجهود الحكومية، والتواصل المستمر من قبل وزارة الاستثمار والحكومة لتلبية احتياجاتهم، مؤكدين أهمية هذا النهج في تحسين بيئة الأعمال، وتطوير السياسات والإجراءات، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم التطور الصناعي في المجمع.



يذكر أن المنطقتين الأولى والثانية في مجمع الظليل الصناعي حققتا معدلات إشغال مرتفعة تزيد على 90%، بحجم استثمار يقدر بنحو 242 مليون دينار أردني، وأسهمتا في توفير ما يقارب 24745 فرصة عمل، ما يعكس النجاح المتحقق للمجمع كمركز صناعي متقدم، وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية.



وتبلغ مساحة المنطقة الثالثة التي جرى اعتماد مخططها الشمولي، نحو 358 دونما، وبواقع 38 قطعة استثمارية مدعومة بالخدمات اللوجستية والبنية التحتية اللازمة، ويتوقع أن تسهم في استقطاب استثمارات صناعية جديدة، وتوفير الآلاف من فرص العمل عند اكتمال مراحل التطوير.