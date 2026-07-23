وزير الاستثمار يقرع جرس افتتاح التداول في بورصة لندن

04:10 م

الوكيل الإخباري - افتتح وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، اليوم الخميس، جلسة التداول في بورصة لندن بقرع جرس افتتاح السوق، إيذاناً بانطلاق فعاليات «يوم الأردن»، التي تسلط الضوء على البيئة الاستثمارية في المملكة ومزاياها التنافسية، وتستعرض الفرص الاستثمارية في الأردن أمام كبرى المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين. اضافة اعلان





وجمعت الفعالية، التي استضافتها بورصة لندن، نخبة من ممثلي المؤسسات المالية العالمية، ومديري صناديق الاستثمار، والشركات البريطانية والدولية، وقادة مجتمع الأعمال، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، والاطلاع على أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاستثمارية في المملكة، والفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية.



وأكد أبو غزالة، بحضور السفير الأردني لدى المملكة المتحدة منار الدباس، ووفد من رجال الأعمال الأردنيين أن تنظيم «يوم الأردن» في بورصة لندن يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين الأردن والمملكة المتحدة، ويشكل منصة مهمة للتعريف بالفرص الاستثمارية التي تزخر بها المملكة، وتعزيز التواصل مع مجتمع الاستثمار العالمي.



وقال إن الأردن يتمتع بمقومات تجعله بوابة استراتيجية إلى أسواق المنطقة، بفضل موقعه الجغرافي، وشبكة اتفاقياته التجارية، واستقراره السياسي والاقتصادي، وما توفره بيئته الاستثمارية من مزايا تنافسية، وتوفر للمستثمرين نقطة انطلاق إلى أسواق المنطقة.



وأضاف أن المملكة تواصل تطوير بيئتها الاستثمارية من خلال تحديث التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتوفير حوافز للمشروعات ذات القيمة المضافة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.



وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني أثبت مرونته وقدرته على المحافظة على الاستقرار، رغم التحديات الإقليمية، مدعوماً بسياسات اقتصادية متوازنة، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين ورسخ مكانة المملكة وجهةً موثوقة للاستثمارات طويلة الأجل.





