الأحد 2026-02-08 07:04 م

وزير الاستثمار يلتقي السفير الفرنسي ويبحثان تعزيز التعاون الاستثماري

وزير الاستثمار يلتقي السفير الفرنسي ويبحثان تعزيز التعاون الاستثماري
وزير الاستثمار يلتقي السفير الفرنسي ويبحثان تعزيز التعاون الاستثماري
 
الأحد، 08-02-2026 06:46 م
الوكيل الإخباري-   استقبل وزير الاستثمار، الدكتور طارق أبو غزالة، اليوم، السفير الفرنسي لدى المملكة، فرانك جيليه، والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن وفرنسا.اضافة اعلان


وأكد الدكتور أبو غزالة، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأردنية–الفرنسية، مشددًا على أهمية البناء عليها لتوسيع الشراكات الاستثمارية وتعزيز التعاون الاقتصادي، في ظل ما توفره المملكة من فرص واعدة في قطاعات حيوية تعمل وزارة الاستثمار على تطويرها وتعزيز تنافسيتها، من خلال بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مدعومة بمنظومة متكاملة من التشريعات والحوافز والتسهيلات الاستثمارية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ولي العهد يلتقي ممثلين ووجهاء عن لواء سحاب

أخبار محلية ولي العهد يلتقي ممثلين ووجهاء عن لواء سحاب

وزارة البيئة تتابع حادثة نفوق أسماك في سد الموجب

أخبار محلية وزارة البيئة: قنوات التواصل مع المواطنين والمستثمرين ووسائل الإعلام مفتوحة

وزير الاستثمار يلتقي السفير الفرنسي ويبحثان تعزيز التعاون الاستثماري

أخبار محلية وزير الاستثمار يلتقي السفير الفرنسي ويبحثان تعزيز التعاون الاستثماري

نقود

أخبار محلية توزيع 60 ألف بطاقة شرائية على أسر اردنية بمناسبة عيد ميلاد الملك ورمضان

وزارة الأشغال العامة والإسكان

أخبار محلية وزارة الأشغال العامة تطلق حملة شاملة لتأهيل وإنارة الطرق الحيوية

اعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ (قصوى مياه ) اعتباراً من صباح يوم غد الجمعة ، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة. وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الدكتور ناصر الرحامنة جاهزية

أخبار محلية أمانة عمّان تستكمل حملة "عمّان حلوة" للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

العيسوي يعزي آل عابدين

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي آل عابدين

g

أخبار محلية "زراعة العقبة": مشاريع الحصاد المائي أداة استراتيجية لاستدامة الموارد الطبيعية



 






الأكثر مشاهدة