وزير الاستثمار يلتقي السفير الفرنسي ويبحثان تعزيز التعاون الاستثماري

06:46 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763672 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الاستثمار، الدكتور طارق أبو غزالة، اليوم، السفير الفرنسي لدى المملكة، فرانك جيليه، والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن وفرنسا. اضافة اعلان





وأكد الدكتور أبو غزالة، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأردنية–الفرنسية، مشددًا على أهمية البناء عليها لتوسيع الشراكات الاستثمارية وتعزيز التعاون الاقتصادي، في ظل ما توفره المملكة من فرص واعدة في قطاعات حيوية تعمل وزارة الاستثمار على تطويرها وتعزيز تنافسيتها، من خلال بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مدعومة بمنظومة متكاملة من التشريعات والحوافز والتسهيلات الاستثمارية.

تم نسخ الرابط





