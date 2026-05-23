وزير الاستثمار: 92 مشروعا باستثمارات بلغت 106 ملايين خلال الربع الأول

وزارة الاستثمار تطرح مشروع تخفيض الفاقد المائي في مناطق بعمان
السبت، 23-05-2026 07:09 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، استمرار المؤشرات الإيجابية في القطاع الاستثماري خلال الربع الأول العام الحالي، رغم التحديات والظروف الإقليمية، بما يعكس استمرار الثقة بالاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار في المملكة.

وقال أبو غزالة، إن الأردن واصل تحقيق نتائج إيجابية في القطاع الاستثماري، مشيرا إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 25 بالمئة خلال العام الماضي.


وأضاف أن نتائج الربع الأول من العام الحالي أظهرت استمرار هذا الأداء الإيجابي، إذ استفاد 92 مشروعا من الإعفاءات بحجم استثمار بلغ 106 ملايين دينار، فيما أصدرت وزارة الاستثمار 313 بطاقة مستثمر جديدة خلال الفترة ذاتها.

 
 


