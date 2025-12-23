وزير الاقتصاد الرقمي: أي خدمة جديدة ستكون رقمية منذ إطلاقها

12:31 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي سميرات، يوم الثلاثاء، إن الوزارة استكملت رقمنة 80% من الخدمات الحكومية، أي ما يعادل 1920 خدمة.





وأوضح سميرات خلال مؤتمر صحفي بعنوان "التكنولوجيا الحكومية" في منتدى التواصل الحكومي، أن الحكومة تعمل على رقمنة 100% من الخدمات الحكومية بنهاية 2026، بناءً على التزام رئيس الوزراء، جعفر حسّان، الذي أكد ذلك في خطاب الثقة.



وأشار سميرات إلى أن الحكومة ملتزمة برقمنة الـ 2400 خدمة المتبقية بنهاية العام 2026، وأن أي خدمة جديدة بعد هذا التاريخ ستكون رقمية منذ إطلاقها، مؤكدا أن الحكومة تعمل على إعادة هندسة إجراءات الخدمات التي جرى رقمنتها سابقًا، بهدف تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأضاف الوزير أن الهدف من هذه الرقمنة هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتقليل الاعتماد على العنصر البشري. وفيما يتعلق بالهوية الرقمية، أكد سميرات أنه تم تفعيل نحو 2 مليون هوية رقمية تشمل الأردنيين والمقيمين.



وكشف تقرير للبنك الدولي للعام 2025 عن تقدّم الأردن في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، حيث صنّف ضمن الفئة (A)، وهي أعلى فئات النضج في التحول الرقمي الحكومي، ما يعكس تطور المملكة في رقمنة القطاع العام وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية بحسب التقرير الذي رصدته المملكة.

