وزير الاقتصاد الرقمي: الأردن مركزا إقليميا للابتكار ومقرا للصناعة الرقمية

الوكيل الإخباري- قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي سميرات، الأربعاء، إن الأردن مركزا اقليميا للابتكار ومقرا للصناعة الرقمية، وبه مختصين بالمجال الرقمي.

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وأضاف سميرات في كلمته خلال اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت، أن الشباب الأردني يتمتع بالمهارات الرقمية مستعرضا واقع منظمة التعاون الرقمي خلال ترؤس الأردن لها.