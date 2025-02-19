وزير الاقتصاد الرقمي: الأردن مركزا إقليميا للابتكار ومقرا للصناعة الرقمية

وأضاف سميرات في كلمته خلال اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت، أن الشباب الأردني يتمتع بالمهارات الرقمية مستعرضا واقع منظمة التعاون الرقمي خلال ترؤس الأردن لها.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة، ديمة اليحيى، إن الاقتصاد الرقمي يخدم الجميع والتحوّل الرقمي لم يعد خيارا.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يستقبل أمين عام منظمة التعاون الرقمي
-
تطبيق الإسوارة الإلكترونية على 12 حالة في الأردن الشهر الماضي
-
الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل غدًا
-
"المفوضية": خطة لجمع 22 مليون دولار لتسهيل عودة اللاجئين السوريين من الأردن
-
جلسة تشاورية في العقبة حول تحديث استراتيجية الحماية الاجتماعية
-
اختتام ورشة "الثقافات المؤسسية للقيادات" في أمانة عمان
-
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية : بدأنا إرسال البيوت الجاهزة إلى غزة
-
الجامعة الأردنية تُحدّد ساعات الدوام الرسميّ في رمضان