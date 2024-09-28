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وزير الاقتصاد الرقمي: مراكز الخدمات الحكومية ستشمل كل مناطق المملكة

مركز الخدمات الحكومي
مركز الخدمات الحكومي
السبت، 28-09-2024 11:24 ص
الوكيل الإخباري-   - أكد معنيون بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية دور مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في تسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم.اضافة اعلان


وقالوا إن التوجيهات الملكية التي وردت في كتاب التكليف السامي حول "إنشاء واستدامة أعمال مراكز الخدمات الحكومية"، تعكس حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على توفير خدمات نوعية للمواطنين، بشكل يتماشى مع التطورات التكنولوجية.

وبينوا ان التوجيه الملكي الوارد في كتاب التكليف السامي، بخصوص إنشاء واستدامة مراكز الخدمات الحكومية، يعكس رؤية شاملة واستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في الأردن، وأن إنشاء واستدامة مراكز الخدمات الحكومية يعد خطوة رائدة نحو تطبيق مفهوم "الحكومة الواحدة".

وأكد جلالة الملك في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إنشاء واستدامة أعمال مراكز الخدمات الحكومية، التي تعد تجربة متقدمة في توفير خدمات نوعية للمواطنين.

من جهته، أشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، الى أهمية دور مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في تسهيل الإجراءات على المواطنين، مشددًا على ضرورة أن يلمس المواطن والمستثمر والزائر على حد سواء تحسنًا ملحوظًا في كفاءة وجودة الخدمات المقدمة من خلال جميع المراكز الحكومية في مختلف محافظات المملكة.

وأوضح أن هذه المراكز توفر تجربة متميزة، حيث تقدم مجموعة من الخدمات ذات الأولوية للمواطنين من عدة دوائر ومؤسسات حكومية في مكان واحد، بإشراف موظفين مدربين ومؤهلين، لتسهيل الإجراءات وتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر بوابة واحدة، مع إتاحة الحصول على تلك الخدمات خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل، وهذا التوجه يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تسعى إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات وتخفيف العبء على المواطنين.

وبين سميرات أن الحكومة ستعمل على إنشاء واستدامة مراكز الخدمات الحكومية في مختلف محافظات المملكة والتي سيتم إطلاقها بالتتابع ضمن سقوف زمنية محددة، تنفيذا لمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لخريطة تحديث القطاع العام، حيث تشمل الخطة، الانتهاء من إطلاق 16 مركز خدمات حكومي بحلول نهاية عام 2025.

بترا
 
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