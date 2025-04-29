وزير الاقتصاد الرقمي يتابع تقدم سير العمل في مشروع البوابات الذكية في مطار الملكة علياء

ومن المقرر بدء تشغيل هذه البوابات بالتعاون مع شركاء الخدمة خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحلول الرقمية وتحسين تجربة المستخدم في المواقع الحيوية.
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