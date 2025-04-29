وزير الاقتصاد الرقمي يتابع تقدم سير العمل في مشروع البوابات الذكية في مطار الملكة علياء

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الوكيل الإخباري- تابع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات، الثلاثاء، تقدم سير العمل في مشروع البوابات الذكية خلال زيارة ميدانية إلى مطار الملكة علياء الدولي، شملت تجربة عملية للبوابات في مبنيي المغادرين والقادمين. اضافة اعلان





ومن المقرر بدء تشغيل هذه البوابات بالتعاون مع شركاء الخدمة خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحلول الرقمية وتحسين تجربة المستخدم في المواقع الحيوية.