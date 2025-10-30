وزير الاقتصاد الرقمي يتفقد مشاريع إنشاء مراكز للخدمات الحكومية الشاملة

الوكيل الإخباري- اطلع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، خلال جولة ميدانية على سير العمل في مشاريع إنشاء مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في الرصيفة والزرقاء والمفرق، بالإضافة إلى غرب وشمال العاصمة عمّان.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، استمع سميرات خلال جولاته إلى إيجاز حول مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز، بحضور أمين عام الوزارة، سميرة الزعبي، ومديرة مديرية مراكز الخدمات الحكومية ورحلة المستخدم، ديما النهار، وعدد من المعنيين والمستشارين الفنيين.



وأكد السميرات، أهمية استكمال الأعمال ضمن الجدول الزمني المحدد وبأعلى معايير الجودة والسلامة، بما يضمن جاهزية هذه المراكز لتقديم خدمات حكومية متكاملة وفعّالة تعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية وتحسّن تجربتهم في إنجاز معاملاتهم.



وأشار إلى أن إنشاء هذه المراكز يأتي في إطار توجهات الحكومة لتنمية المحافظات وتحسين مستوى الخدمات وتوزيعها بعدالة، موضحًا أن بدء تشغيلها سيتم تدريجيًا مع نهاية عام 2025.



وبيّن سميرات، أن الوزارة ماضية في تمكين مراكز الخدمات الحكومية بأحدث التقنيات والأنظمة الرقمية، من خلال فريق مدرَّب وذو كفاءة عالية ساهم بالوصول إلى نسب رضا عالية من قبل المواطنين، لتكون نموذجًا في كفاءة الإدارة وسهولة الوصول إلى الخدمات.



وأشار إلى أن اختيار مواقع هذه المراكز تم وفق معايير دقيقة تم إعدادها من قبل فريق من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تراعي سهولة الوصول والتوزيع الجغرافي العادل، وبما ينسجم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.



وأضاف، أن هذه المراكز أثبتت فاعليتها من خلال جودة خدماتها وارتفاع مستويات رضا المواطنين، مؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة تطوير تجربة المستخدم وتحسين آليات تقديم الخدمة بما يلبي احتياجات المواطنين بأعلى درجات الكفاءة والمهنية.