وزير الاقتصاد الرقمي يعرض اليوم مؤشرات الأردن في التحول الرقمي

الثلاثاء، 23-12-2025 09:18 ص
الوكيل الإخباري-   يعقد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات والأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (التكنولوجيا الحكومية) عند الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء في وزارة الاتصال الحكومي.اضافة اعلان


ويتناول اللقاء محاور نتائج أداء الأردن في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية (GTMI) للعام الحالي الصادر عن مجموعة البنك الدولي وتسليط الضوء على أبرز المؤشرات والأرقام التي حققها الأردن وما تعكسه من تقدم في مسار التحول الرقمي الحكومي.
 
 


