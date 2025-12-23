وزير الاقتصاد الرقمي يعرض اليوم مؤشرات الأردن في التحول الرقمي

ويتناول اللقاء محاور نتائج أداء الأردن في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية (GTMI) للعام الحالي الصادر عن مجموعة البنك الدولي وتسليط الضوء على أبرز المؤشرات والأرقام التي حققها الأردن وما تعكسه من تقدم في مسار التحول الرقمي الحكومي.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يلتقي اليوم نائب رئيس الوزراء الفلسطيني
-
جامعة اليرموك من أفضل 5% من الجامعات على المستوى العربي للعام 2025
-
فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 3:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
محاضرة في الجامعة الأردنية حول الأمن الوطني في ظل التحديات المعاصرة
-
بلدية الوسطية تطلق خدمة إصدار براءة الذمة المالية إلكترونيًا
-
احتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الطفيلة
-
مذكرة تفاهم بين جامعة عجلون الوطنية والمركز الوطني للأمن السيبراني
-
"صحة إربد" تطلق وحدة متنقلة لفحص العمال