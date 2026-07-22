وزير الاقتصاد الرقمي يفتتح مركز البلقاء للخدمات الحكومية في السلط

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات اليوم الأربعاء، رسميًا مركز البلقاء للخدمات الحكومية في مدينة السلط، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطوير القطاع العام وتحسين تجربة المواطن، وتسهيل وصوله إلى الخدمات الحكومية ضمن بيئة خدمية متكاملة وحديثة.

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ويأتي الافتتاح الرسمي للمركز بعد بدء تشغيله تجريبيًا في 21 أيار الماضي، بهدف اختبار جاهزية الأنظمة والإجراءات التشغيلية وضمان تقديم الخدمات بكفاءة وجودة تلبي احتياجات المواطنين.



وأكد سميرات أن مراكز الخدمات الحكومية تمثل أحد المشاريع الرئيسة لتحديث الخدمات العامة، وترجمة عملية لمستهدفات خارطة طريق تحديث القطاع العام، من خلال توفير خدمات حكومية متكاملة في مكان واحد، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.



وقال، إن الحكومة تواصل العمل على التوسع بإنشاء مراكز الخدمات الحكومية وتطوير نموذجها التشغيلي، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، ويرتقي بتجربة المواطن ويعزز ثقته بالخدمة الحكومية.



وأضاف، إن النتائج التي حققها مركز البلقاء خلال مرحلة التشغيل التجريبي تعكس مستوى الإقبال على خدماته ورضا المواطنين عنها، مؤكدًا أهمية الاستمرار في قياس تجربة متلقي الخدمة والاستفادة من الملاحظات في تطوير الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.



ويقدم المركز حزمة متكاملة تضم 176 خدمة حكومية تابعة لـ 27 مؤسسة حكومية، تشمل خدمات دائرة قاضي القضاة، وترخيص السواقين والمركبات، وكاتب العدل، والإقامة والحدود، والتأمين الصحي، والتربية والتعليم، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، إلى جانب مجموعة من الخدمات الحكومية الأخرى.



ويتيح جمع هذه الخدمات في موقع واحد للمراجعين إنجاز معاملاتهم بكفاءة وسرعة، ويحد من الوقت والجهد المبذولين في التنقل بين الدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة.



ويعمل المركز وفق نموذج تشغيلي حديث يركز على جودة الخدمة وتبسيط الإجراءات وتكاملها، مدعومًا بكوادر مؤهلة وأنظمة رقمية متطورة، بما يسهم في رفع مستوى رضا المواطنين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.



ومنذ بدء تشغيله التجريبي، استقبل المركز 6603 زوار، وأنجز 10744 معاملة، فيما بلغت نسبة الرضا العام عن الخدمات المقدمة 97 بالمئة، وبلغ صافي نقاط الترويج 95 نقطة، ما يعكس مستوى رضا المراجعين واستعدادهم للتوصية بالاستفادة من خدمات المركز.