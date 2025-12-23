وزير الاقتصاد الرقمي: 4 مراكز حكومية شاملة قيد الإنشاء

01:03 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الثلاثاء، إن الحكومة انتهت من إطلاق جواز السفر الإلكتروني، والبوابات الإلكترونية في مطار مدينة عمّان، ومركز الصحة الرقمية، ومنصة المطاعيم الوطنية، وتطوير أنظمة جديدة حول تبليغ المواليد والوفيات بالربط مع جميع المستشفيات وإتاحتها للأردنيين وغير الأردنيين، ومخالفات التدخين، والاستعلام عن التأمين ضد السرطان.





وأشار سميرات خلال مؤتمر صحفي بعنوان "التكنولوجيا الحكومية" في منتدى التواصل الحكومي، إلى تدريب أكثر من 9 آلاف موظف حكومي في أكثر من 100 مؤسسة على الذكاء الاصطناعي، وفي المؤشرات الدولية حقق الأردن المرتبة 49 عالميًا والخامسة عربيًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2024.



أن هناك 4 مراكز حكومية شاملة قيد الإنشاء، تقدم 207 خدمات، وقدمت هذه المراكز خدماتها لمليون و147 ألف مواطن.



وأوضح سميرات أنه يجري العمل على إنشاء مركز حكومي كبير للبيانات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتوفير كلف الطاقة والإدارة، وتحسين مستوى الخدمات، مؤكداً الاستمرار في التحسين والتطوير.



وأكد الوزير أنه ضمن مشروع سراج بلغ عدد المستخدمين أكثر من 180 ألف مستخدم من الطلاب والمعلمين حتى منتصف الشهر الحالي.



وقال إن الوزارة أطلقت منصة "خيرات الدار" للترويج لمنتجات أصحاب الأعمال المنزلية، مبينا أن المنصة انطلقت في عدة محافظات، وجرى توفير الممكنات الفنية للاستفادة منها، وحققت نجاحاً، مع التوجه للتوسع بها لتشمل باقي محافظات المملكة.



وأوضح سميرات أنه جرى إعادة النظر في منصات أو محطات المعرفة من خلال بناء استراتيجية جديدة لتحويلها إلى "محطات المستقبل"، في ظل انتشار الإنترنت، لاستخدامها في تعليم البرمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأهمية اللغة الإنجليزية، باعتبارها مهارات مستقبلية يحتاجها سوق العمل، لافتا النظر إلى البدء بإنشاء محطات المستقبل، حيث توجد محطة في ماركا وأخرى في الكرك.

