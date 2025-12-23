الثلاثاء 2025-12-23 02:24 م

وزير الاقتصاد الرقمي: 4 مراكز حكومية شاملة قيد الإنشاء

أحد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة
أحد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة
الثلاثاء، 23-12-2025 01:03 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الثلاثاء، إن الحكومة انتهت من إطلاق جواز السفر الإلكتروني، والبوابات الإلكترونية في مطار مدينة عمّان، ومركز الصحة الرقمية، ومنصة المطاعيم الوطنية، وتطوير أنظمة جديدة حول تبليغ المواليد والوفيات بالربط مع جميع المستشفيات وإتاحتها للأردنيين وغير الأردنيين، ومخالفات التدخين، والاستعلام عن التأمين ضد السرطان.اضافة اعلان


وأشار سميرات خلال مؤتمر صحفي بعنوان "التكنولوجيا الحكومية" في منتدى التواصل الحكومي، إلى تدريب أكثر من 9 آلاف موظف حكومي في أكثر من 100 مؤسسة على الذكاء الاصطناعي، وفي المؤشرات الدولية حقق الأردن المرتبة 49 عالميًا والخامسة عربيًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2024.

أن هناك 4 مراكز حكومية شاملة قيد الإنشاء، تقدم 207 خدمات، وقدمت هذه المراكز خدماتها لمليون و147 ألف مواطن.

وأوضح سميرات أنه يجري العمل على إنشاء مركز حكومي كبير للبيانات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتوفير كلف الطاقة والإدارة، وتحسين مستوى الخدمات، مؤكداً الاستمرار في التحسين والتطوير.

وأكد الوزير أنه ضمن مشروع سراج بلغ عدد المستخدمين أكثر من 180 ألف مستخدم من الطلاب والمعلمين حتى منتصف الشهر الحالي.

وقال إن الوزارة أطلقت منصة "خيرات الدار" للترويج لمنتجات أصحاب الأعمال المنزلية، مبينا أن المنصة انطلقت في عدة محافظات، وجرى توفير الممكنات الفنية للاستفادة منها، وحققت نجاحاً، مع التوجه للتوسع بها لتشمل باقي محافظات المملكة.

وأوضح سميرات أنه جرى إعادة النظر في منصات أو محطات المعرفة من خلال بناء استراتيجية جديدة لتحويلها إلى "محطات المستقبل"، في ظل انتشار الإنترنت، لاستخدامها في تعليم البرمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأهمية اللغة الإنجليزية، باعتبارها مهارات مستقبلية يحتاجها سوق العمل، لافتا النظر إلى البدء بإنشاء محطات المستقبل، حيث توجد محطة في ماركا وأخرى في الكرك.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين

أخبار محلية ديوان المحاسبة: تحقيق وفورات مالية بلغت 22.3 مليون دينار

بنك صفوة الإسلامي الراعي الفضي لحفل العشاء التكريمي الثاني لخريجي صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي الراعي الفضي لحفل العشاء التكريمي الثاني لخريجي صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، غدا الأربعاء، لغايات نقل محطة مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي. وقالت الشركة في بيان، إن الف

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا

لى

فن ومشاهير موجة تعاطف عالمية وحملة تبرعات بعد ظهور نجم نيكلوديون مشرّداً في فيديو مؤلم

وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، بسام التلهوني

أخبار محلية وزير العدل: مكافحة الاتجار بالبشر ضرورة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات

أخبار محلية رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لديوان المحاسبة

لا

فن ومشاهير أحمد الفيشاوي يعتدي على مصور في عزاء والدته - فيديو

فا

منوعات فيديو صادم.. تلميذ يفتح النار على مدير مدرسته ويثير رعباً في تركيا



 






الأكثر مشاهدة