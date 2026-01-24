وزير البيئة: الحفاظ على الطبيعة مسؤولية مشتركة ومطلب وطني

07:41 م

الوكيل الإخباري- رعى وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، فعاليات زراعة الأشجار في لواء الحسا، بمناسبة الاحتفال بيوم الشجرة، وبالتعاون مع مديرية زراعة اللواء وبمشاركة فاعلة من المجتمع المحلي ورئيس لجنة بلدية الحسا، لتعزيز المشاركة المجتمعية في أعمال الزراعة والتحريج.





واطلع سليمان على الواقع البيئي في المنطقة، مشيرا الى أهمية رفع الوعي البيئي وتعزيز الشعور بالمسؤولية المشتركة تجاه الموارد الطبيعية، تأكيدًا لنهج الشراكة في حماية البيئة وتعزيز الغطاء النباتي.

