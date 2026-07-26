وزير البيئة: الوزارة ماضية في توسيع شراكاتها مع المجتمع المدني

الوكيل الإخباري- أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، اليوم الأحد، أن الوزارة ماضية في توسيع شراكاتها مع مؤسسات المجتمع المدني، إيمانا منها بأن حماية البيئة مسؤولية مشتركة، وأن نشر الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة.

اضافة اعلان