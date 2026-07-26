وزير البيئة: الوزارة ماضية في توسيع شراكاتها مع المجتمع المدني

جاء ذلك خلال توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة أركان المجتمع للتنمية والتدريب، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التوعية والتثقيف البيئي، وبناء القدرات، وتنفيذ مبادرات بيئية مجتمعية، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة في المملكة.
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