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وزير البيئة: الوزارة ماضية في توسيع شراكاتها مع المجتمع المدني

وزير البيئة: الوزارة ماضية في توسيع شراكاتها مع المجتمع المدني
وزير البيئة: الوزارة ماضية في توسيع شراكاتها مع المجتمع المدني
 
الأحد، 26-07-2026 03:59 م

الوكيل الإخباري-    أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، اليوم الأحد، أن الوزارة ماضية في توسيع شراكاتها مع مؤسسات المجتمع المدني، إيمانا منها بأن حماية البيئة مسؤولية مشتركة، وأن نشر الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة.

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جاء ذلك خلال توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة أركان المجتمع للتنمية والتدريب، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التوعية والتثقيف البيئي، وبناء القدرات، وتنفيذ مبادرات بيئية مجتمعية، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة في المملكة.

 
 


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