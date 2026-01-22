وزير البيئة ومدير الأمن العام يشهدان افتتاح غابة درك سواقة تزامناً مع يوم الشجرة

03:02 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761944 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- رعى وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، وبحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الخميس، احتفال مديرية الأمن العام بمناسبة يوم الشجرة في منطقة سواقة، والذي تخلله افتتاح غابة درك سواقة، في خطوة تجسّد الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتوسيع الرقعة الخضراء في مختلف مناطق المملكة. اضافة اعلان





وأكد وزير البيئة أن افتتاح الغابة يعكس التزام الدولة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية لحماية البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي، مشيراً إلى أن تزامن المشروع مع احتفالات المملكة بيوم الشجرة يجسّد رؤية التحديث الشامل وأهداف التنمية المستدامة في المجال البيئي، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الداعية إلى تفعيل السياسات البيئية وتعزيز الشراكات الوطنية والمجتمعية في حماية البيئة.



موضحاً أن الاحتفال بيوم الشجرة وافتتاح غابة درك سواقة يحملان رسالة وطنية تؤكد التزام الأردن بحماية البيئة وتعزيز الغطاء النباتي، ويشكّلان إجراءً عملياً منسجماً مع مسارات البرنامج التنفيذي الوطني للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام (2026–2027)، بما يعزّز مفهوم الأمن البيئي في المملكة.



من جهته، أكد اللواء المعايطة أن التوجيهات الملكية السامية تشكّل خارطة الطريق لعمل مديرية الأمن العام في دعم الجهود البيئية، مشيراً إلى أن حماية البيئة تشكّل ركناً أساسياً من أركان الأمن الشامل وأولوية وطنية، لافتاً إلى أن المديرية تولي حماية البيئة والثروة الزراعية أهمية كبيرة، وتواصل تنفيذ برامجها ومبادراتها البيئية بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والمجتمع المحلي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.



كما بيّن اللواء المعايطة الدور الأمني والرقابي الذي تضطلع به مديرية الأمن العام من خلال وحداتها المتخصصة، وفي مقدمتها الإدارة الملكية لحماية البيئة، في إنفاذ القانون، وحماية الثروة الحرجية والزراعية، ومنع التعديات عليها في مختلف محافظات المملكة، إلى جانب الجهود التوعوية والإعلامية الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي، وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية.



وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من مرتبات مديرية الأمن العام من مختلف الوحدات والتشكيلات، الذين ساهموا بزراعة أعداد كبيرة من الأشجار في موقع غابة درك سواقة، في خطوة تعزّز الثروة النباتية وتسهم في تحقيق مفهوم الأمن البيئي الشامل.

تم نسخ الرابط





