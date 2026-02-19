وزير البيئة يؤكد أهمية دور القطاع الصناعي بالحفاظ على النظافة

02:09 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان أن إطلاق المبادرة الوطنية المشتركة للبرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات تنسجم مع توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لتعزيز ثقافة النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات في الأردن. اضافة اعلان





وقال خلال إطلاق المبادرة، اليوم الخميس، بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، إن المبادرة تنفذ ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.



وأوضح أن الشراكة مع غرفة صناعة الأردن تمثل أنموذجاً فاعلاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وحسب بيان للغرفة، أكد الوزير سليمان أهمية الدور الحيوي للقطاع الصناعي في دعم الجهود البيئية، وترسيخ الممارسات المستدامة، والمساهمة في الحفاظ على نظافة المملكة وتحسين جودة الحياة، وتعزيز جاذبيتها السياحية والاستثمارية.



وقال إن المبادرة تسعى إلى دعم حملات النظافة، ونشر الوعي البيئي، وتوفير مستلزمات صديقة للبيئة، بما يسهم في ترسيخ الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة الأردن كبيئة نظيفة وجاذبة للسياحة والاستثمار.



وشدد سليمان على ضرورة استمرار تكامل جهود جميع القطاعات لضمان تحقيق أثر بيئي مستدام وغرس ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة.



بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن إطلاق المبادرة الوطنية المشتركة للبرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات يأتي استناداً لمبادرة سمو ولي العهد المتعلقة بالنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وبالشراكة مع وزارة البيئة وبمشاركة واسعة من القطاع الصناعي.



وأشار إلى أن اللقاء الذي تستضيفه الغرفة بحضور ممثلين عن القطاع الصناعي يأتي انطلاقاً من الدور المحوري للقطاع الصناعي في إنجاح المبادرات الملكية والحفاظ على البيئة، وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية.



وبين أن المبادرة تأتي كشراكة استراتيجية بين وزارة البيئة وغرفة صناعة الأردن لتعزيز مشاركة القطاع الصناعي لدعم الجهود الوطنية لتنفيذ استراتيجية النظافة في مختلف مناطق المملكة، وتحقيق أهدافها في ترسيخ مكانة الأردن كوجهة للسياحة، وتعزيز الممارسات المستدامة، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.



وأكد الجغبير أن القطاع الصناعي يؤمن بأن الحفاظ على نظافة المملكة جزء لا يتجزأ من الهوية والانتماء الوطني، مبيناً أن المصانع المحلية ستسهم في دعم المحاور التي ترتكز عليها المبادرة.



وأشار إلى أن القطاع الصناعي ومن خلال المبادرة سيسهم في رفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين، وتزويد حملات النظافة بالمستلزمات الضرورية، ودعم المبادرة التي أطلقتها وزارة البيئة "خلي كيسك بسيارتك" من خلال تأمين وتوزيع آلاف الأكياس القماشية والمتعددة الاستخدام على المركبات بالمملكة.



وبين الجغبير أن المبادرة تهدف إلى نشر الوعي البيئي، وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور القطاع الصناعي بالمسؤولية البيئية والمجتمعية.





