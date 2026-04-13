وزير البيئة يؤكد التزام الأردن بتعزيز حلول تبريد صديقة للمناخ

الوكيل الإخباري- شارك وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التبريد المستدام، الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بمشاركة دولية رفيعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية وخبراء قطاع التبريد والطاقة.

وبحسب بيان للوزارة أكد سليمان في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي أن "التبريد لم يعد خياراً ترفياً بل أصبح ضرورة أساسية لحماية الصحة العامة وضمان استمرارية الخدمات الحيوية وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية وحماية الأمن الغذائي في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ".