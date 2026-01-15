الخميس 2026-01-15 01:40 ص

وزير البيئة يبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة

الخميس، 15-01-2026 12:19 ص

الوكيل الإخباري-   التقى وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة، المستشار الإقليمي في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة عن منطقة غرب آسيا المهندس خالد المرافي، ونائب المدير العام للاتحاد الدكتور ستيوارت ماغينيس، والمدير الإقليمي لمكتب الاتحاد الدكتور هاني الشاعر.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة البيئة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وتفعيل دور اللجان الوطنية في منطقة غرب آسيا، بما في ذلك اللجنة الوطنية لصون الطبيعة في الأردن، دعماً للجهود الوطنية في حماية التنوع الحيوي وتعزيز الاستدامة البيئية.

 
 


وزير البيئة يبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة

