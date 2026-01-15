وزير البيئة يبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة

الوكيل الإخباري- التقى وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة، المستشار الإقليمي في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة عن منطقة غرب آسيا المهندس خالد المرافي، ونائب المدير العام للاتحاد الدكتور ستيوارت ماغينيس، والمدير الإقليمي لمكتب الاتحاد الدكتور هاني الشاعر.

