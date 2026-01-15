وزير البيئة يبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة البيئة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وتفعيل دور اللجان الوطنية في منطقة غرب آسيا، بما في ذلك اللجنة الوطنية لصون الطبيعة في الأردن، دعماً للجهود الوطنية في حماية التنوع الحيوي وتعزيز الاستدامة البيئية.
-
أخبار متعلقة
-
زراعة إربد: الهطولات المطرية دفعة قوية للقطاع الزراعي
-
محافظ الكرك يتفقد مناطق تأثرت بالأحوال الجوية
-
التنفيذ القضائي يدعو المواطنين إلى المبادرة بالاستفادة من هذه الفرصة
-
بعد تسجيل حالات تسمم في الاردن .. تحذيرات من الفطر البري
-
وزير الأشغال يوجه بتعزيز حمايات مخارج جسري "زرقاء ماعين وشقيق"
-
حسَّان ونظيره اللُّبناني يشهدان توقيع 21 اتفاقية للتعاون بين البلدين
-
35 ألف طالب وطالبة يتقدمون غداً لامتحان التربية الإسلامية
-
مجلس الوزراء يوافق على تأجيل انتخابات المجالس البلدية لمدة ستة أشهر