وزير البيئة يبحث تعزيز التعاون مع الحديقة النباتية الملكية في مشاريع بحثية جديدة

الثلاثاء 2025-12-02 11:17 م

الثلاثاء، 02-12-2025 10:20 م
الوكيل الإخباري- استقبلت سمو الأميرة بسمة بنت علي، اليوم الثلاثاء، وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، خلال زيارته إلى الحديقة النباتية الملكية في تل الرمان.


وبحث اللقاء آفاق التعاون في المشاريع البيئية والبحثية، وجرى توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مبادرات ريادية جديدة في مجال حماية التنوع الحيوي.

وأكدت سموها تقديرها لوزارة البيئة على اهتمامها ودعمها المستمر، مشيرة إلى أن الحديقة تسعى إلى بناء شراكات إنتاجية تسهم في حماية التنوع الحيوي وتعزيز الاستدامة، مبينة أن مشروع حديقة المعرفة البيئية سيشكل إضافة وطنية رائدة تكرّس دور الحديقة كمركز بحثي وتعليمي متميز على مستوى المنطقة.

وخلال الجولة، اطلع الوزير سليمان على مرافق الحديقة، بما في ذلك بنك البذور والمشاتل والمختبرات البحثية والمسارات البيئية.

كما استمع إلى شرح مفصل من سمو الأميرة ومدير عام الحديقة المهندس محمد شهبز حول رسالة الحديقة وبرامجها المنفذة منذ تأسيسها عام 2008 كمؤسسة غير ربحية تُعنى بحماية النباتات المحلية واستعادة الأنظمة البيئية.

وشملت الزيارة جولة ميدانية إلى منطقة سد الملك طلال للاطلاع على الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة الطبيعية المحيطة وتعزيز الغطاء النباتي، إضافة إلى بحث فرص التعاون في مشاريع تنموية مستدامة تخدم المجتمع المحلي وتحافظ على موارده البيئية.

من جانبه، أكد وزير البيئة دعم الوزارة للحديقة النباتية الملكية، مشددًا على أهمية الدور العلمي والوطني الذي تؤديه في صون الموروث النباتي الأردني وبناء قاعدة معرفية متقدمة في مجال الأبحاث البيئية.

كما أعرب عن استعداد الوزارة للتعاون في دعم مشروع حديقة المعرفة البيئية لرفع الوعي البيئي وإتاحة مساحات تعليمية تفاعلية للأجيال القادمة.

وتُعد الحديقة النباتية الملكية أحد أبرز المشاريع البيئية الوطنية الرامية إلى حماية النباتات المحلية واستعادة الأنظمة الإيكولوجية، بدعم مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، وبهدف صون الإرث الطبيعي للأردن وضمان استدامته للأجيال المقبلة.
 
 


