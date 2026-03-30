الإثنين 2026-03-30 08:01 م

وزير البيئة يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز التعاون

الإثنين، 30-03-2026 07:22 م
الوكيل الإخباري-    بحث وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، خلال لقائه اليوم الاثنين في مكتبه، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبدالله الدردري، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندا أبو الحسن، أوجه التعاون في مجال حماية البيئة.اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة البيئة الدكتور عمر عربيات، استعراض أبرز مجالات التعاون المشترك، وبما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتنفيذ البرامج والمشاريع البيئية التي تسهم في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز الاستدامة.
 
 


