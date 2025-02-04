وزير البيئة يتفقد سير العمل في مشاريع برنامج إعادة تأهيل البادية الأردنية

الوكيل الإخباري- تفقد وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، أمس الاثنين، سير عمل مشروع زراعة الأعلاف المستدامة في منطقة ذيبان، وبدعم من برنامج إعادة تأهيل البادية الأردنية - التعويضات البيئية .

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واطلع الردايدة خلال زيارته على الإجراءات المنفذة في مشاريع زراعة الأعلاف البالغة 90 بالمئة من خلال تعلية سد الوالة.