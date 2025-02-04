وزير البيئة يتفقد سير العمل في مشاريع برنامج إعادة تأهيل البادية الأردنية

https://www.alwakeelnews.com/story/719351
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الوكيل الإخباري-
تفقد وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، أمس الاثنين، سير عمل مشروع زراعة الأعلاف المستدامة في منطقة ذيبان، وبدعم من برنامج إعادة تأهيل البادية الأردنية - التعويضات البيئية .اضافة اعلان
واطلع الردايدة خلال زيارته على الإجراءات المنفذة في مشاريع زراعة الأعلاف البالغة 90 بالمئة من خلال تعلية سد الوالة.
كما التقى أعضاء جمعية وادي المدرس التعاونية المستفيدة من دعم مشروع زراعة الأعلاف المستدامة في ذيبان، واستمع إلى عرض لآليات الدعم والإجراءات المنفذة في المشروع.