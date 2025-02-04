 
الثلاثاء 2025-02-04 06:54 م
 

وزير البيئة يتفقد سير العمل في مشاريع برنامج إعادة تأهيل البادية الأردنية

وزارة البيئة
وزارة البيئة
الثلاثاء، 04-02-2025 05:55 م

الوكيل الإخباري-    تفقد وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، أمس الاثنين، سير عمل مشروع زراعة الأعلاف المستدامة في منطقة ذيبان، وبدعم من برنامج إعادة تأهيل البادية الأردنية - التعويضات البيئية .

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واطلع الردايدة خلال زيارته على الإجراءات المنفذة في مشاريع زراعة الأعلاف البالغة 90 بالمئة من خلال تعلية سد الوالة.

 

كما التقى أعضاء جمعية وادي المدرس التعاونية المستفيدة من دعم مشروع زراعة الأعلاف المستدامة في ذيبان، واستمع إلى عرض لآليات الدعم والإجراءات المنفذة في المشروع.

 
gnews

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