وزير البيئة يزور شركة برومين الأردن لتقييم أضرار الأمطار

واطّلع سليمان خلال الزيارة على تأثيرات الحالة الجوية على المستودعات والمواد المخزنة، إضافة إلى تقييم مدى تأثر المواد المصنعة، حيث جرى استعراض الإجراءات الفنية والاحترازية التي اتخذتها الشركة لضمان السلامة وحماية البيئة.
وأكد وزير البيئة أهمية الجاهزية المسبقة لمواجهة الظروف الجوية الطارئة، وضرورة الالتزام بأعلى معايير السلامة البيئية والصناعية، مشيرا إلى استمرار التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لضمان معالجة أي أضرار ناتجة عن الأمطار، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه التأثيرات مستقبلًا.
