وزير البيئة يشارك في أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2025

ويعد هذا الأسبوع منصة عالمية تجمع قادة الفكر وصناع القرار لمناقشة التحديات البيئية والحلول المستدامة واتخاذ خطوات وإجراءات في 3 مجالات تشمل التعاون الدولي والقيادة والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا والابتكار.
وعلى هامش الفعاليات التقى الردايدة بعدد من نظرائه والمسؤولين الدوليين، حيث بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستدامة وحماية البيئة، من خلال التحول نحو الطاقة النظيفة ووضع خطة عمل للحد من تداعيات تغير المناخ.
واجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة مصدر محمد الرمحي، حيث ركز اللقاء على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في قطاع الاستدامة والطاقة المتجددة واستخدام التكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة.
يُذكر أن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، شهد حضورًا من رؤساء دول وصانعي سياسات وقادة أعمال دوليين ورواد قطاع التكنولوجيا، حيث وفر الأسبوع منصة لتبادل المعرفة وعرض الابتكارات ووضع الاستراتيجيات وتعزيز العمل المشترك.
-
أخبار متعلقة
-
طلبة علماء الغد يتألقون في معرض العلماء الشباب والتكنولوجيا في ايرلندا
-
السفير الأذربيجاني: علاقاتنا مع الأردن راسخة ومتينة مبنية على الاحترام المتبادل
-
عقد عمل جماعي لتحسين المزايا الوظيفية للعاملين في شركة البترول الوطنية
-
المركزي يقرر اعفاء الافراد من عمولات الفواتير والمدفوعات الحكومية عبر "اي فواتيركم"
-
عقد جماعي يستفيد منه 40 ألف عامل في صالونات التجميل وينظم المهنة
-
الملك يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة ويقدر دور مصر وقطر وامريكا
-
الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار لوقف العدوان والقتل في قطاع غزة والضفة الغربية
-
الفاو تنبه الأردنيين من فقدان شيكات بنكية أُسيء استخدامها وتحذر