وزير البيئة يشارك في أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2025

12:11 م

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الوكيل الإخباري- شارك وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، المنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 14- 18 كانون الثاني 2025. اضافة اعلان





ويعد هذا الأسبوع منصة عالمية تجمع قادة الفكر وصناع القرار لمناقشة التحديات البيئية والحلول المستدامة واتخاذ خطوات وإجراءات في 3 مجالات تشمل التعاون الدولي والقيادة والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا والابتكار.



وعلى هامش الفعاليات التقى الردايدة بعدد من نظرائه والمسؤولين الدوليين، حيث بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستدامة وحماية البيئة، من خلال التحول نحو الطاقة النظيفة ووضع خطة عمل للحد من تداعيات تغير المناخ.



واجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة مصدر محمد الرمحي، حيث ركز اللقاء على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في قطاع الاستدامة والطاقة المتجددة واستخدام التكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة.



يُذكر أن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، شهد حضورًا من رؤساء دول وصانعي سياسات وقادة أعمال دوليين ورواد قطاع التكنولوجيا، حيث وفر الأسبوع منصة لتبادل المعرفة وعرض الابتكارات ووضع الاستراتيجيات وتعزيز العمل المشترك.