وزير البيئة يطلق مبادرة "علمنا عالٍ وبلدنا نظيفة" احتفالا ً بيوم العَلَم

وأكد الدكتور سليمان خلال إطلاق المبادرة من أمام مبنى الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز روح الانتماء الوطني والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أن الاحتفال بالعلم الأردني يمثل مناسبة وطنية جامعة تعكس قيم الولاء والانتماء، وتدعو في الوقت ذاته إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على نظافة البيئة.
وأوضح أن المبادرة تتضمن توزيع الأعلام على المواطنين، إضافة إلى توزيع أكياس صديقة للبيئة للسيارات، بهدف تشجيع المواطنين على المحافظة على نظافة الطرق والأماكن العامة، وتعزيز الوعي البيئي في مختلف مناطق المملكة.
وشارك في تنفيذ المبادرة موظفي وزارة البيئة، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، إلى جانب عدد من الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين، حيث جرى توزيع الأعلام والأكياس الصديقة للبيئة في مواقع متعددة وعلى الطرق الرئيسية في جميع محافظات المملكة.
ولاقت المبادرة تفاعلاً إيجابياً من المواطنين، الذين عبّروا عن تقديرهم لهذه الخطوة التي تجمع بين الاحتفاء بيوم العلم الأردني وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه المبادرات الوطنية التي تعكس روح الانتماء والمسؤولية تجاه البيئة.
