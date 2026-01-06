وزير البيئة يفتتح محطة مراقبة نوعية الهواء المحيط في مطار الملكة علياء

وجاء افتتاح المحطة عقب استكمال الربط الإلكتروني المباشر بينها وبين الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة، بما يضمن توفير بيانات دقيقة وفورية تُسهم في تقييم مستويات التلوث ومصادره، ودعم اتخاذ القرارات البيئية المبنية على أسس علمية.
وأكد الدكتور سليمان أن تشغيل المحطة يشكل نقلة نوعية في منظومة الرصد البيئي، لما توفره من متابعة مستمرة وتأمين قاعدة بيانات علمية موثوقة، مشيرًا إلى أن دمجها ضمن الشبكة الوطنية يعزز الشفافية، ويدعم حماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.
وتجسّد المحطة ثمرة شراكة استراتيجية مع مجموعة المطار الدولي، المشغّل لمطار الملكة علياء الدولي، التي قامت باستبدال المحطة السابقة بأخرى حديثة عالية التقنية، مجهّزة بأنظمة رصد معتمدة دوليًا لقياس ملوثات الهواء والعناصر الجوية، وقادرة على الاندماج الكامل مع المنظومة الوطنية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا دوفيلير، أن افتتاح المحطة يعكس التزام المجموعة بتطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في أنظمة رصد متقدمة يعزز الشفافية، ويدعم الإدارة البيئية القائمة على البيانات، ويُسهم في تقليل الأثر البيئي لعمليات المطار.
وخلال زيارة ميدانية، اطّلع سليمان على أبرز مشاريع الاستدامة البيئية في المطار، والتي تشمل تطوير محطة معالجة المياه العادمة وإعادة استخدام المياه المعالجة، وخفض الانبعاثات عبر التحول إلى الغاز الطبيعي، إلى جانب برامج فرز النفايات ومشاريع الطاقة الشمسية بقدرة تقارب 4.8 ميغاواط، تسهم في توفير نحو 25 بالمئة من استهلاك المطار من الكهرباء.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودعم الجهود الوطنية في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
