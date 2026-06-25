الخميس 2026-06-25 04:14 م

وزير البيئة يكرّم طلبة لمبادرتهم التطوعية في حملات النظافة

كرم وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، اليوم الخميس، مجموعة من الطلبة تقديرا لمبادرتهم التطوعية وجهودهم الذاتية في تنفيذ حملات نظافة في منطقة بركة العرايس ومنطقة ماركا، بحضور أمين عام وزارة البيئة الدكت
وزير البيئة يكرّم طلبة لمبادرتهم التطوعية في حملات النظافة
 
الخميس، 25-06-2026 03:44 م
الوكيل الإخباري-   كرم وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، اليوم الخميس، مجموعة من الطلبة تقديرا لمبادرتهم التطوعية وجهودهم الذاتية في تنفيذ حملات نظافة في منطقة بركة العرايس ومنطقة ماركا، بحضور أمين عام وزارة البيئة الدكتور عمر عربيات.اضافة اعلان


وأكد سليمان أن التكريم يأتي استجابة لتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الرامية إلى تعزيز المبادرات الشبابية والمجتمعية التي تسهم في الحفاظ على النظافة العامة وترسيخ ثقافة العمل التطوعي وخدمة المجتمع.

وقال وزير البيئة إن الطلبة المشاركين قدموا نموذجا مشرفا في المبادرة والعطاء والعمل التطوعي، بعدما بادروا من تلقاء أنفسهم إلى تنظيم وتنفيذ حملات النظافة، الأمر الذي يعكس وعيا بيئيا متقدما وإحساسا عاليا بالمسؤولية تجاه مجتمعهم وبيئتهم المحلية.

وأضاف أن مثل هذه المبادرات الشبابية تشكل ركيزة أساسية في نشر ثقافة المحافظة على البيئة، مؤكدا استمرار الوزارة في دعم الجهود التطوعية التي تعزز السلوكيات الإيجابية وترسخ قيم المواطنة الفاعلة والانتماء.

وفي ختام الحفل، ثمن وزير البيئة جهود الطلبة في خدمة المجتمع، مؤكدا أهمية مواصلة هذه الأعمال التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز النظافة العامة في مختلف مناطق المملكة.
 
 


gnews

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