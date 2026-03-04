وزير البيئة يكرّم عامل وطن

الوكيل الإخباري - كرّم وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان عامل الوطن في منطقة حكما التابعة لبلدية إربد الكبرى، أحمد عكاوي، تقديرًا لجهوده المتميزة في تعزيز ثقافة النظافة والوعي البيئي، وإصداره كتابه "أوراق على الرصيف.. رؤية عامل وطن"، الذي استعرض فيه تجربته الميدانية ورؤيته لقضايا البيئة والنظافة العامة.

وأشاد الدكتور سليمان بالمبادرة التي قدمها عكاوي، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا مشرّفًا للمواطنة الفاعلة والإحساس العالي بالمسؤولية، وتجسد الدور التوعوي الذي يمكن أن يضطلع به الأفراد في ترسيخ السلوك البيئي السليم وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع.



وأكد سليمان استعداد الوزارة للتعاون مع عكاوي وإشراكه ضمن برامجها وأنشطتها التوعوية المرتبطة بالنظافة العامة، وتعزيز السلوك البيئي الإيجابي، مشيرًا إلى أن الوزارة ستوفر الدعم الفني واللوجستي اللازم لإنجاح هذه الجهود، وبما يسهم في توسيع نطاق أثرها والوصول إلى مختلف فئات المجتمع.



ويأتي التكريم في إطار حرص وزارة البيئة على تنفيذ توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم المبادرات الهادفة، وتعزيز الشراكة المجتمعية، وضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.