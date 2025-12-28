الأحد 2025-12-28 11:24 م

وزير البيئة يكرّم ناشطين ومؤثرين تقديرا لجهودهم في رفع الوعي البيئي

ل
جانب من اللقاء
الأحد، 28-12-2025 10:35 م

الوكيل الإخباري- كرّم وزير البيئة، الدكتور أيمن سليمان، اليوم الأحد، عددًا من الناشطين البيئيين والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، تقديرًا لجهودهم في رفع الوعي البيئي والمساهمة في نشر الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع.

اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في الحملة الإعلامية المصاحبة للبرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، بما يسهم في إيصال رسائل البرنامج إلى مختلف شرائح المجتمع وتحفيز المشاركة المجتمعية الفاعلة في حماية البيئة.


ويأتي اللقاء تنفيذًا لتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الداعية إلى دعم واستقبال أفكار ومبادرات نوعية من شأنها إنجاح البرنامج وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والمؤثرين في المجال البيئي.


وأكد الدكتور سليمان أهمية الدور الذي يؤديه الناشطون والمؤثرون في دعم الجهود الحكومية، مشيرًا إلى أن الوعي المجتمعي يُعد ركيزة أساسية في معالجة القضايا البيئية وتحقيق الاستدامة، مشددا على حرص الوزارة على فتح قنوات التواصل والتعاون مع جميع الجهات والأفراد أصحاب المبادرات الخلّاقة، بما يحقق أهداف البرنامج ويعزز السلوك البيئي الإيجابي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأمن يجدد تحذيراته ويوجه نصائح هامة للمواطنين خلال المنخفض

أخبار محلية الأمن يجدد تحذيراته ويوجه نصائح هامة للمواطنين خلال المنخفض

إسرائيل واليونان وقبرص يوقعون خطة تعاون عسكري ثلاثية

عربي ودولي إسرائيل واليونان وقبرص يوقعون خطة تعاون عسكري ثلاثية

ل

طب وصحة نزهة قصيرة بعد الأكل.. سر الصحة البدنية والعقلية

ل

عربي ودولي زيلينسكي يؤكد عزمه مناقشة التنازلات الإقليمية في محادثاته مع ترامب

مصرع شخص وإصابة آخر إثر تصادم مروحيتين في نيوجيرسي

عربي ودولي مصرع شخص وإصابة آخر إثر تصادم مروحيتين في نيوجيرسي

ل

أخبار محلية بلدية المفرق الكبرى تمدد دوام دائرة ضريبة الأبنية والأراضي حتى نهاية العام

ل

أخبار محلية وزير البيئة يكرّم ناشطين ومؤثرين تقديرا لجهودهم في رفع الوعي البيئي

الخرابشة يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي

أخبار محلية الخرابشة يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي



 






الأكثر مشاهدة