وزير البيئة يكرّم ناشطين ومؤثرين تقديرا لجهودهم في رفع الوعي البيئي

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في الحملة الإعلامية المصاحبة للبرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، بما يسهم في إيصال رسائل البرنامج إلى مختلف شرائح المجتمع وتحفيز المشاركة المجتمعية الفاعلة في حماية البيئة.
ويأتي اللقاء تنفيذًا لتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الداعية إلى دعم واستقبال أفكار ومبادرات نوعية من شأنها إنجاح البرنامج وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والمؤثرين في المجال البيئي.
وأكد الدكتور سليمان أهمية الدور الذي يؤديه الناشطون والمؤثرون في دعم الجهود الحكومية، مشيرًا إلى أن الوعي المجتمعي يُعد ركيزة أساسية في معالجة القضايا البيئية وتحقيق الاستدامة، مشددا على حرص الوزارة على فتح قنوات التواصل والتعاون مع جميع الجهات والأفراد أصحاب المبادرات الخلّاقة، بما يحقق أهداف البرنامج ويعزز السلوك البيئي الإيجابي.
