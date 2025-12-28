وزير البيئة يكرّم ناشطين ومؤثرين تقديرا لجهودهم في رفع الوعي البيئي

الوكيل الإخباري- كرّم وزير البيئة، الدكتور أيمن سليمان، اليوم الأحد، عددًا من الناشطين البيئيين والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، تقديرًا لجهودهم في رفع الوعي البيئي والمساهمة في نشر الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في الحملة الإعلامية المصاحبة للبرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، بما يسهم في إيصال رسائل البرنامج إلى مختلف شرائح المجتمع وتحفيز المشاركة المجتمعية الفاعلة في حماية البيئة.



ويأتي اللقاء تنفيذًا لتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الداعية إلى دعم واستقبال أفكار ومبادرات نوعية من شأنها إنجاح البرنامج وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والمؤثرين في المجال البيئي.