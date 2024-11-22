وزير البيئة يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن

وأشاد وزير البيئة خلال اللقاء، بدور الأمم المتحدة وشراكتها مع وزارة البيئة بأنشطتها مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا أهمية التوسع في مجالات التعاون واستدامتها في ظل زيادة الضغط على الموارد الطبيعية والبنية التحتية بسبب التغير المناخي واستضافة الأردن للاجئين.
بدورها، أشادت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، بدور وزارة البيئة في رفد الجهود لتعزيز التشاركية مع الأمم المتحدة واستدامتها لتحقيق الأهداف البيئية المستدامة والتوسع في تنفيذ المشاريع البيئية في الاردن، مؤكدة استعدادهم لاستمرارية التعاون وتقديم الدعم لتنفيذ المشاريع.
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