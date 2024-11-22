وزير البيئة يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن

الوكيل الإخباري- استقبل وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة في وزارة البيئة، اليوم الخميس، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة شيري ريتسيما، ومجموعة من ممثلي برامج الأمم المتحدة في الأردن، حيث تم استعراض أهم المشاريع الحالية والمستقبلية لبرامجهم في الأردن وسبل تعزيز التعاون في مجالات الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي ومواجهة تحديات التغير المناخي ومجالات الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر

اضافة اعلان



وأشاد وزير البيئة خلال اللقاء، بدور الأمم المتحدة وشراكتها مع وزارة البيئة بأنشطتها مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا أهمية التوسع في مجالات التعاون واستدامتها في ظل زيادة الضغط على الموارد الطبيعية والبنية التحتية بسبب التغير المناخي واستضافة الأردن للاجئين.