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وزير البيئة يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الجمعة، 22-11-2024 12:46 ص

الوكيل الإخباري-    استقبل وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة في وزارة البيئة، اليوم الخميس، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة شيري ريتسيما، ومجموعة من ممثلي برامج الأمم المتحدة في الأردن، حيث تم استعراض أهم المشاريع الحالية والمستقبلية لبرامجهم في الأردن وسبل تعزيز التعاون في مجالات الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي ومواجهة تحديات التغير المناخي ومجالات الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر

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وأشاد وزير البيئة خلال اللقاء، بدور الأمم المتحدة وشراكتها مع وزارة البيئة بأنشطتها مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا أهمية التوسع في مجالات التعاون واستدامتها في ظل زيادة الضغط على الموارد الطبيعية والبنية التحتية بسبب التغير المناخي واستضافة الأردن للاجئين.


بدورها، أشادت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، بدور وزارة البيئة في رفد الجهود لتعزيز التشاركية مع الأمم المتحدة واستدامتها لتحقيق الأهداف البيئية المستدامة والتوسع في تنفيذ المشاريع البيئية في الاردن، مؤكدة استعدادهم لاستمرارية التعاون وتقديم الدعم لتنفيذ المشاريع.

 
gnews

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