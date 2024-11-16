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وزير البيئة يلتقي رئيس الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ على هامش COP29

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 16-11-2024 09:33 ص
الوكيل الإخباري-  التقى وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة مع رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) جيمس فيرغسون، على هامش مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين الذي يعقد حاليا في باكو عاصمة اذربيجان.اضافة اعلان


وتناول اللقاء أهمية تعزيز مشاركة العلماء والباحثين من الدول النامية في إعداد التقرير العلمي السابع للهيئة.

واستعرض الردايدة خلال اللقاء دعم الأردن لحملة "الدعوة العالمية لوضع التراث الثقافي والفنون والقطاعات الإبداعية في قلب العمل المناخي"، حيث سلط الضوء على إسهامات الأردن العلمية ضمن أعمال الهيئة الحكومية الدولية.

وعلى صعيد متصل، شارك الردايدة في الاجتماع الوزاري الخاص بدمج التراث الثقافي في العمل المناخي حيث قدم خلاله مقترحا حول "نجاعة استخدام الحلول التراثية في العمل المناخي سوية مع منهج الحلول المبنية على الطبيعة".

وأكد الجهود المبذولة والدور المحوري للأردن في دعم المبادرات العالمية التي تربط بين الثقافة والعمل المناخي، بما يعزز حضور القضايا الثقافية ضمن استراتيجيات العمل المناخي الدولي.

بترا
 
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