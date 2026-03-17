وزير البيئة يلتقي مجموعة من الناشطين البيئيين

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بحضور الأمين العام الدكتور عمر عربيات مجموعة من الناشطين البيئيين والمؤثرين من مختلف مناطق المملكة، لبحث التحضيرات الخاصة بتنفيذ البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة الوطنية، والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، تزامناً مع قرب حلول عطلة عيد الفطر السعيد.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من الأفكار والمبادرات الهادفة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين، والتصدي للسلوكيات الخاطئة التي تؤثر سلباً على نظافة البيئة في الأردن، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمملكة.
وأكد المشاركون أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي، مشيدين بتفاعل وزارة البيئة واستجابتها للأفكار المطروحة، وحرصها على ترجمتها إلى خطوات عملية على أرض الواقع.
وعقب اللقاء، جرى تنفيذ مبادرة "خلي كيسك بسيارتك"، حيث جرى توزيع أكثر من 3 آلاف كيس قماشي صديق للبيئة على سائقي المركبات في المنطقة المحيطة بمبنى الوزارة، بهدف تشجيعهم على جمع النفايات داخل مركباتهم والتخلص منها بطريقة سليمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تسعى وزارة البيئة إلى تنفيذها، بالشراكة مع الشباب والمؤثرين، لتعزيز ثقافة الحفاظ على النظافة العامة، والحد من السلوكيات السلبية خلال مواسم التنزه والعطل، وصولاً إلى بيئة أكثر استدامة، تعكس الصورة الحضارية للأردن.
-
صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر
-
اختتام المسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القرآن
-
هل تسقط صلاة الجمعة إن وافقت أول أيام العيد ؟ الإفتاء تحسم الجدل
-
ارتفاع أعداد المسافرين عبر حدود العمري بسبب الأوضاع الإقليمية
-
الأطفال يشكلون أكثر من 40% من إجمالي المستفيدين من برامج المعونة
-
إطلاق صافرات الإنذار في الأردن
-
2.5 مليون دينار دعم حكومي لتعزيز مخزون المؤسسة الاستهلاكية المدنية الاستراتيجي من السلع
-
الأردن يتحرى هلال شوال الخميس