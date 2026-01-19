وزير البيئة يلتقي وفداً من نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية

وأكد سليمان، خلال اللقاء، أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى حماية البيئة وتحسين الواقع البيئي، مشيداً بالمبادرات التي يقودها نادي الخريجين ودورها في إشراك المجتمع المحلي في القضايا البيئية، بما يسهم في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.
