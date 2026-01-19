الإثنين 2026-01-19 10:55 م

وزير البيئة يلتقي وفداً من نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية

الإثنين، 19-01-2026 10:23 م

الوكيل الإخباري-    التقى وزير البيئة، الدكتور أيمن سليمان، وفداً من نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ محاور البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي، إلى جانب مناقشة آليات الشراكة في تنفيذ مبادرة "ساعة تصنع الفرق" التي أطلقها النادي.

وأكد سليمان، خلال اللقاء، أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى حماية البيئة وتحسين الواقع البيئي، مشيداً بالمبادرات التي يقودها نادي الخريجين ودورها في إشراك المجتمع المحلي في القضايا البيئية، بما يسهم في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.

 
 


