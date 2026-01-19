وزير البيئة يلتقي وفداً من نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية

الوكيل الإخباري- التقى وزير البيئة، الدكتور أيمن سليمان، وفداً من نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ محاور البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي، إلى جانب مناقشة آليات الشراكة في تنفيذ مبادرة "ساعة تصنع الفرق" التي أطلقها النادي.

