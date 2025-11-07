وزير البيئة يلقي كلمة الأردن في مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم

الوكيل الإخباري- ألقى وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان كلمة المملكة أمام مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP30)، المنعقد في مدينة بيليم بجمهورية البرازيل الاتحادية، بحضور قادة وممثلي الدول المشاركة.

اضافة اعلان



ونقل الدكتور سليمان في مستهل كلمته تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وتقديره لجمهورية البرازيل الاتحادية ولشعب مدينة بيليم على استضافة المؤتمر.



وأكد سليمان، أن العالم يقف اليوم أمام لحظة حاسمة تتراجع فيها روح التضامن الدولي، موضحاً أن منطقة الشرق الأوسط تواجه آثار تغيّر المناخ بصورة مباشرة، من ارتفاع درجات الحرارة وتناقص الموارد المائية وتدهور النظم البيئية، إلى جانب تفاقم الأزمات الإنسانية والنزاعات التي تزيد من هشاشة المجتمعات.