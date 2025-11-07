وزير البيئة يلقي كلمة الأردن في مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم

ونقل الدكتور سليمان في مستهل كلمته تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وتقديره لجمهورية البرازيل الاتحادية ولشعب مدينة بيليم على استضافة المؤتمر.
وأكد سليمان، أن العالم يقف اليوم أمام لحظة حاسمة تتراجع فيها روح التضامن الدولي، موضحاً أن منطقة الشرق الأوسط تواجه آثار تغيّر المناخ بصورة مباشرة، من ارتفاع درجات الحرارة وتناقص الموارد المائية وتدهور النظم البيئية، إلى جانب تفاقم الأزمات الإنسانية والنزاعات التي تزيد من هشاشة المجتمعات.
وأشار الدكتور سليمان إلى أن الأردن، رغم محدودية موارده وتحمله أعباء استضافة اللاجئين يواصل التزامه بالعمل المناخي الفاعل، مستذكرًا مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني حول "الترابط بين المناخ واللاجئين" التي أُطلقت في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) وتكسب اليوم زخماً دولياً متزايداً.
