وزير البيئة يوجه بمتابعة مجرى سيل الزرقاء للتأكد من سلامته

وأوعز الردايدة للجهات المختصة بأخذ عينات من مواقع مختلفة لغايات فحصها والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال وجود اي مخالفات.
كما أوعز لفريق الوزارة بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مثمناً دور الجهات الأمنية والحاكم الإداري والبلديات والدور الهام للإدارة الملكية لحماية البيئة بتوفير الدوريات الثابتة والمتحركة في المواقع المختلفة لضبط المخالفين.
ووجه بالاستمرار بمتابعة الواقع البيئي في المنطقة لحين التأكد من سلامة مجرى السيل حفاظاً على صحة المواطنين والبيئة.
كما زار الردايدة مكتب حماية البيئة في محافظة جرش واجتمع مع موظفيه واستمع إلى أهم الخدمات والاجراءات التي يقوم بها مكتب البيئة لخدمة المواطنيين.
وأوعز بضرورة تكثيف حملات النظافة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والبلديات لتعزيز دورهم في تنفيذ اجراءات الحد من الالقاء العشوائي للنفايات وخاصة في المناطق التي تشهد كثافة التنزه خلال الموسم الحالي، مشيرا الى ضرورة الاستمرار في نشر التوعية وإنفاذ القانون بحق المخالفين مضيفا بأنه سيتم توزيع حاويات معدنية ولوحات توعوية ارشادية للحد من الالقاء العشوائي للنفايات إضافة الى التي تم توزيعها خلال المواسم السابقة والتركيز على مجرى السيل والمتنزهات والغابات.
ووجه الفريق المرافق له بتسهيل مهام مكتب حماية البيئة واتخاذ الاجراءات لرفع كفاءتها وخدماتها وتلبية الاحتياجات اللازمة لتعزيز ورفع قدرات الموظفين.
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