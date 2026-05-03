وزير التربية: إنشاء 5 مدارس جديدة أسهم في إخلاء 8 مدارس مستأجرة ومدارس فترتين

وقال إن الحكومة، ومنذ انعقاد أول اجتماع لمجلس الوزراء في إربد العام الماضي، أنشأت واستلمت خمس مدارس جديدة إلى جانب خمس إضافات صفية، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 4 آلاف طالب، ما أسهم في إخلاء ثماني مدارس مستأجرة ومدارس فترتين، بكلفة تقارب 14 مليون دينار.
وأضاف أن رئيس الوزراء افتتح إحدى هذه المدارس، وهي مدرسة مرو الثانوية للبنات، والتي تأتي ضمن مدارس المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يشمل إنشاء مدارس جديدة أو إضافات صفية، فيما تتم أعمال الصيانة والترميم من خلال موازنات أخرى أو برامج منفصلة.
وبيّن أن مشروع المسؤولية المجتمعية يتضمن نحو 30 مدرسة في المملكة، لافتا إلى أنه تم في المرحلة الأولى إنشاء نحو 19 مدرسة، فيما سيتم إنشاء 18 مدرسة خلال العام الحالي والمقبل، ليصل العدد إلى 37 مدرسة، على أن تستكمل بقية المدارس في المرحلة الثالثة.
وأشار إلى وجود مشاريع حالية لإنشاء 8 مدارس ثانوية بكلفة 24 مليون دينار، و5 مدارس أساسية بكلفة تقارب 13 مليون دينار، متوقعا الانتهاء منها خلال العام الحالي، ما سيسهم في إخلاء 19 مدرسة مستأجرة أو مدارس فترتين تستوعب نحو 10 آلاف طالب.
ولفت إلى وجود مشاريع مستقبلية قيد الإعداد والتصميم يتوقع إنجازها بحلول عام 2027، تشمل 10 مدارس ثانوية بكلفة 28 مليون دينار، و5 مدارس أساسية بكلفة 15 مليون دينار، بطاقة استيعابية تقارب 10 آلاف طالب، ما سيمكن من الاستغناء عن 13 مبنى مستأجرا.
وأوضح محافظة أن هناك أيضا مدرستين مهنيتين قيد التنفيذ في إربد والأغوار الشمالية، بتكلفة تصل إلى نحو 16 مليون دينار للمدرسة الواحدة، وبطاقة استيعابية تتراوح بين 1500 و2000 طالب.
وأشار إلى أن مجموع المشاريع الجاري تنفيذها في محافظة إربد يبلغ نحو 40 مشروعا، تتضمن حوالي 800 غرفة صفية وتستوعب قرابة 30 ألف طالب، مؤكدا أن هذه المشاريع ستسهم في التخلص من المدارس المستأجرة ومدارس الفترتين وتحسين البيئة التعليمية.
وفيما يتعلق بتطوير التعليم، أكد أن القطاع يحظى برعاية ملكية، لافتا إلى زيارة سمو ولي العهد إلى مدارس في العقبة، والتي تضم نحو 2000 طالب، ومجهزة بمختبرات حديثة، إضافة إلى توفير خدمات النقل المدرسي.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تدريب المعلمين، حيث سيتم خلال السنوات الثلاث المقبلة تأهيل نحو 60 ألف معلم عبر دبلوم إعداد المعلمين بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، بما يسهم في تطوير جودة التعليم ومواكبة متطلبات سوق العمل.
