وزير التربية: البدء بتنفيذ مشاريع تشمل أكثر من 100 مدرسة

الوكيل الإخباري- استعرض وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، المشروعات التي تعمل الوزارة على إنجازها لتحسين واقع العملية التعليمية في المدارس، مشيراً إلى أن تحسين البيئة المدرسية، أولوية قصوى للوزارة وذلك من خلال إنشاء أبنية جديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل.

اضافة اعلان



ولفت، خلال زيارة رئيس الوزراء جعفر حسّان للوزارة، الأحد، إلى أنه تم البدء بتنفيذ مشاريع تشمل أكثر من 100 مدرسة، وذلك من خلال مشروع المسؤولية المجتمعية الذي خصص قرابة 90 مليون دينار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.



وكشف أن الوزارة تعمل حالياً على إصدار تعليمات لانضباط الدوام المدرسي وتفعيله، خصوصاً فيما يتعلق بالطابور الصباحي والإذاعة المدرسية، فضلاً عن خطط لتنفيذ نشاطات صيفية مثل "مخيم بصمة" بالتعاون مع وزارة الشباب، وكذلك تعزيز أنشطة الكشافة والمرشدات، والرياضة المدرسية.