وزير التربية: الوزارة تحرص على تعزيز ثقافة التميز والإبداع لدى الطلبة

الوكيل الإخباري- أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، حرص الوزارة على تعزيز ثقافة التميز والإبداع لدى الطلبة، والكشف المبكر عن مواهبهم، وتوفير بيئة حاضنة لإبداعاتهم.

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جاء ذلك خلال رعايته اليوم السبت، في جامعة الحسين التقنية، المعرض النهائي للعلوم والهندسة (ISEF) الذي تنظمه الوزارة سنويا بالتعاون مع مؤسسة الأفكار المثالية لتنظيم المعارض العلمية والهندسية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور إسماعيل الحنطي.



وقال محافظة إن الوزارة تسعى لترجمة الرؤى الملكية، من خلال تنفيذ خطط ومشاريع متعلقة بالشباب، مشيرا إلى مشاركة الأردن سنويا بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة (ISEF) بعدد من المشاريع التي ابتكرها الطلبة.



ودعا إلى تفعيل استراتيجية التعلم المبني على المشروع وتقييم نتاجاتها من خلال إقامة معارض علمية لمشاريع جميع طلبة المدارس لتكون مشاريع ريادية تعكس دور المدرسة في دعم تعلم الطلبة وبناء جيل من المفكرين والمبدعين الصغار.