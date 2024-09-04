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وزير التربية: ترسيب هؤلاء الطلبة

الدكتور عزمي محافظة
عزمي محافظة
الأربعاء، 04-09-2024 07:28 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة، سعي الوزارة لتلبية احتياجاتها وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة، معربًا عن شكره للإدارات المدرسية والمعلمين على جهودهم لخدمة الطلبة.اضافة اعلان


وشدد الوزير محافظة، خلال جولة تفقّد فيها عددا من المدارس في الزرقاء، أهمية متابعة تنفيذ خطة التدخلات العلاجية التي تنفذها الوزارة لتعويض الفاقد التعليمي جراء جائحة كورونا، ومدى تجاوب الطلبة، مشيرًا إلى استمرار الوزارة بالخطة وصولا إلى تحقيق أهدافها.

ولفت محافظة إلى ضرورة الالتزام بالدوام المدرسي، مبينًا أن الوزارة ستطبق أسس النجاح والإكمال والرسوب بحق الطلبة المتجاوزين لعدد أيام الغياب المسموحة، ومتابعة ذلك مع أولياء أمور الطلبة.
 
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