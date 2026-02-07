وزير التربية: ذكرى الوفاء والبيعة محطة وطنية نؤكد فيها اتصالنا بتاريخنا وثقتنا بمستقبلنا

12:45 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763525 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، إن ذكرى الوفاء والبيعة محطة وطنية نؤكد فيها عمق اتصالنا بتاريخنا وعظيم ثقتنا بمستقبلنا. اضافة اعلان





وأضاف في رسالة موجهة للطلبة والميدان التربوي بهذه المناسبة، "نستذكر في هذا اليوم بكل فخر واعتزاز مناقب الراحل الكبير جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، باني نهضة الأردن الحديث، الذي أرسى قواعد الدولة على قيم العطاء والإنسان".



وأضاف "وبذات العزم، نثمن ونفتخر بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، بقيادته الحكيمة التي حملت آمال وطموحات الأردنيين إلى فضاء البذل والعطاء، وقادت الوطن نحو التميز والحداثة، واضعا الأردن في مصاف الدول المتقدمة، ومدافعا صنديدا عن قضايا أمتنا في ظل عالم محفوف بالمخاطر، قيادة أوجدت مساحات من الوعي والوطنية قدم فيها الأردن أنصع صور البذل والعطاء".



وأكد أن يوم الوفاء والبيعة، محطة وجدانية نتزود منها بقيم الولاء ونستحضر فيها عظم المسؤولية تجاه أجيالنا؛ فالمدرسة هي المحطة الأولى لهوية المواطن الصالح، والتزامنا في وزارة التربية والتعليم راسخ في بناء جيل مسلح بالعلم، معتز بهويته الوطنية.



وأشار إلى أن الوفاء الحقيقي والبيعة الصادقة، يتجليان في إخلاصنا بترجمة الانتماء لإنجاز ملموس كما أراده جلالة الملك لرفعة الأردن.



وقال موجها حديثه للطلبة، "أنتم سدنة المستقبل وحملة الراية فلتكن هذه الذكرى حافزا لكم على التفوق والتميز، لتكونوا على قدر الثقة التي أولاكم إياها وطنكم وقائدكم".



وأكد أن دور الكوادر التعليمية بالميدان التربوي في صياغة عقول الأجيال وصون مكتسباتنا الوطنية، لا يقل أهمية عن دور الجندي في ميدان الشرف، فهم القدوة وبهم نرتقي.



وختم محافظة حديثه قائلا: إننا نجدد البيعة والولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني، ونجدد العهد بأن نبقى الجند الأوفياء للوطن والقيادة، وأن نمضي خلف رايته الهاشمية نحو مستقبل مشرق، يليق بتاريخنا وطموحاتنا.



تم نسخ الرابط





