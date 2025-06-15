وزير التربية: قرار تأنيث الكوادر التعليمية نهائي ولا رجعة عنه

وأكد محافظة خلال اجتماعه، الأحد، بلجنة التخطيط الموسع، على أن قرار تأنيث الكوادر التعليمية مهم لإصلاح العملية التعليمية.
وفي وقت سابق، أوعز الوزير بتأنيث المدارس التي كادرها التعليمي من الذكور والتي تنتهي بالصف السادس فما دون.
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