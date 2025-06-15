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وزير التربية: قرار تأنيث الكوادر التعليمية نهائي ولا رجعة عنه

الدكتور عزمي محافظة
عزمي محافظة
 
الأحد، 15-06-2025 06:20 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، إن قرار تأنيث الكوادر نهائي ولا رجعة عنه، ويعد خطوة هامة لإصلاح العملية التعليمية.

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وأكد محافظة خلال اجتماعه، الأحد، بلجنة التخطيط الموسع، على أن قرار تأنيث الكوادر التعليمية مهم لإصلاح العملية التعليمية.


وفي وقت سابق، أوعز الوزير بتأنيث المدارس التي كادرها التعليمي من الذكور والتي تنتهي بالصف السادس فما دون.

 
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