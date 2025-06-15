وزير التربية: قرار تأنيث الكوادر التعليمية نهائي ولا رجعة عنه

الوكيل الإخباري- قال وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، إن قرار تأنيث الكوادر نهائي ولا رجعة عنه، ويعد خطوة هامة لإصلاح العملية التعليمية.

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وأكد محافظة خلال اجتماعه، الأحد، بلجنة التخطيط الموسع، على أن قرار تأنيث الكوادر التعليمية مهم لإصلاح العملية التعليمية.