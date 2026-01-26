وزير التربية والتعليم: حاسوب واحد لكل 20 طالب في المدارس

وقال محافظة خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الوزارة تهدف للوصول إلى 120 ألف جهاز حاسوب في المدارس.
وأضاف أن العدد الحالي من الأجهزة يعني وجود جهاز حاسوب واحد لكل 20 طالب وهو رقم ممتاز بالنسبة للدول الأخرى.
وأشار محافظة إلى أن الوزارة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على تهيئة البنية التحتية من الشبكات والتجهيزات في المدارس.
