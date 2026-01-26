وزير التربية والتعليم: لجان لمراجعة المناهج المطورة قبل اعتمادها رسميا

وقال محافظة خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن النسخة الأولى من المناهج المطورة تكون تجريبية في العام الأول وتخضع للتقييم من قبل المعلمين والمشرفين والمركز الوطني للمناهج قبل اعتمادها.
وأضاف أن تطوير المناهج في الأردن كان بسبب وجود نظام تعليمي متهالك وجرى تطويره ليواكب الاستخدام التقني والمهني.
وأشار محافظة إلى أن جزء من التعيين على حساب التعليم الإضافي بدل نقص أو إجازة من أجل العمل في الخارج، لافتا إلى أن نظام الموارد البشرية نص على أنه من حق المعلم الحصول على إجازة للعمل في الخارج لمدة أقصاها خمس سنوات.
وبيّن أن أسس اعتماد المدارس الأقل حظا استثنت قصبات المدن مع شمول كافة مدارس البادية بالإضافة إلى المدارس التي سجلت نسب نجاح في الثانوية العامة أقل من 25%.
