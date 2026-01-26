الإثنين 2026-01-26 04:23 م

وزير التربية والتعليم: لجان لمراجعة المناهج المطورة قبل اعتمادها رسميا

الإثنين، 26-01-2026 03:12 م
الوكيل الإخباري- كشف وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أنه جرى تشكيل لجان لمراجعة المناهج المطورة التي طرحت مؤخرا.اضافة اعلان


وقال محافظة خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن النسخة الأولى من المناهج المطورة تكون تجريبية في العام الأول وتخضع للتقييم من قبل المعلمين والمشرفين والمركز الوطني للمناهج قبل اعتمادها.

وأضاف أن تطوير المناهج في الأردن كان بسبب وجود نظام تعليمي متهالك وجرى تطويره ليواكب الاستخدام التقني والمهني.

وأشار محافظة إلى أن جزء من التعيين على حساب التعليم الإضافي بدل نقص أو إجازة من أجل العمل في الخارج، لافتا إلى أن  نظام الموارد البشرية نص على أنه من حق المعلم الحصول على إجازة للعمل في الخارج لمدة أقصاها خمس سنوات.

وبيّن أن أسس اعتماد المدارس الأقل حظا استثنت قصبات المدن مع شمول كافة مدارس البادية بالإضافة إلى المدارس التي سجلت نسب نجاح في الثانوية العامة أقل من 25%.
 
 


