 
الثلاثاء 2025-01-28 06:19 م
 

وزير التربية والتعليم يتفقد عددا من المدارس في إربد

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة
عزمي محافظة
الثلاثاء، 28-01-2025 06:10 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الثلاثاء، عددا من المدارس في مديريتي التربية والتعليم للواء بني عبيد وقصبة إربد.

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واستهل الوزير جولته التفقدية بمشاركة طلبة مدرسة حمد الفرحان الثانوية للبنين التابعة لمديرية تربية بني عبيد، فعاليات الطابور الصباحي ورفع العلم.


وشملت الجولة في لواء بني عبيد مدارس، النعيمة الثانوية الشاملة للبنات، وكتم الثانوية الشاملة للبنات، وخليل السالم الثانوية للبنين، وعمر اللافي الثانوية الشاملة للبنين.


فيما شملت الجولة في تربية قصبة إربد مدارس، حوارة الثانوية للبنين، وحوارة الثانوية الشاملة للبنات، وطبريا الثانوية الشاملة للبنات، وحسن كامل الصباح وهي مدرسة تراثية فيها مشروع مئوية الدولة الأردنية وأقدم مدرسة في إربد.


وأكد الدكتور محافظة خلال الجولة حرص الوزارة على تطبيق التشريعات التربوية، خاصة فيما يتعلق بالانضباط المدرسي، والدوام المدرسي، مشيرًا إلى ضرورة تواصل المدرسة مع المجتمع المحلي وتفعيل مجالس الطلبة وأولياء الأمور، وتمتين علاقة المدرسة بمؤسسات المجتمع المحلي واستثمار هذه العلاقة في تحقيق أهداف رسالة التربية والتعليم.


وشدد على أهمية العمل بخطة التدخلات العلاجية وصولا إلى تحقيق أهدافها، ومبادرة "لمدرستي أنتمي"، لافتا إلى أهمية الاحتفاظ بسجل خاص لفعالياتها وأنشطتها؛ لما توفره هذه المبادرة من بيئة نظيفة وجميلة وجاذبة للطلبة.


وجال محافظة في مرافق المدارس التي زارها من غرف صفية ومختبرات ومشاغل وساحات، مستمعًا لملاحظات واستفسارات الهيئات الإدارية والتعليمية والطلبة.


وأكد سعي الوزارة لتلبية احتياجاتها وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة، داعيًا الإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات إلى بذل كل الجهود لخدمة الطلبة.

 
gnews

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