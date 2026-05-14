وزير التربية والتعليم يتفقد مشروع مسار للتحول الرقمي في مدرسة أم كثير بعين الباشا

جاء ذلك بهدف الاطلاع على النتائج الميدانية وقصص النجاح التي حققتها خطة التحول الرقمي التي تقودها الوزارة ضمن مشروع مسار، وفي إطار السعي المستمر لتطوير المنظومة التعليمية ودمج التقنية بالتعليم، وضمن الجهود الوطنية الشاملة للنهوض بالقطاع التربوي، وتأتي هذه التجربة النوعية كثمرة شراكة استراتيجية بناءة بين وزارة التربية والتعليم، والبنك الدولي، وشركة جوجل (Google)، وشركة المصفوفة لتكنولوجيا الأعمال، ومركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات بتجهيز البنية التحتية وتقديم الدعم الفني والتقني المتواصل.
واستهدف المشروع 13 مدرسة ريادية تم اختيارها بدقة لتمثل أقاليم المملكة الثلاثة (الشمال، الوسط، والجنوب)، وقد شمل المشروع في مرحلته الحالية 2221 طالباً وطالبة و211 معلماً ومعلمة، بهدف إكسابهم المهارات الرقمية، وتقديم حلول تعليمية مبتكرة تدعم قدرات الطلبة والمعلمين على حد سواء.
