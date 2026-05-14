وزير التربية والتعليم يتفقد مشروع مسار للتحول الرقمي في مدرسة أم كثير بعين الباشا

الوكيل الإخباري- تفقد وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، الخميس، مدرسة أم كثير الثانوية المختلطة التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا.

جاء ذلك بهدف الاطلاع على النتائج الميدانية وقصص النجاح التي حققتها خطة التحول الرقمي التي تقودها الوزارة ضمن مشروع مسار، وفي إطار السعي المستمر لتطوير المنظومة التعليمية ودمج التقنية بالتعليم، وضمن الجهود الوطنية الشاملة للنهوض بالقطاع التربوي، وتأتي هذه التجربة النوعية كثمرة شراكة استراتيجية بناءة بين وزارة التربية والتعليم، والبنك الدولي، وشركة جوجل (Google)، وشركة المصفوفة لتكنولوجيا الأعمال، ومركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات بتجهيز البنية التحتية وتقديم الدعم الفني والتقني المتواصل.