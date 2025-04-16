وزير التربية والتعليم يزور مقر برنامج "42 عمّان" أحد برامج مؤسسة ولي العهد

وخلال جولته، التقى محافظة بمجموعة من الطلبة المنتسبين إلى البرنامج، واطّلع على طبيعة تجربتهم التعليمية في مجالات البرمجة والتفكير المنطقي والعمل الجماعي، مشيدا بقدرتهم على التعلّم والتطوّر السريع ضمن بيئة تعليمية غير تقليدية تعتمد على التعلم الذاتي والممارسة العملية.
وأشار إلى أهمية هذا النوع من البرامج في دعم الشباب وتمكينهم من المهارات المستقبلية، مؤكداً دورها في تعزيز التعليم التقني في مختلف محافظات المملكة.
وبالتزامن مع زيارة الدكتور محافظة، شارك طلبة البرنامج في نشاط برمجي استخدموا خلاله لوحة المفاتيح والكود، ونفذوا أمر إعادة تشغيل جميع أجهزة "42 عمّان" دفعة واحدة، ورفعوا العلم الأردني على 150 شاشة.
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