وزير التربية والتعليم يزور مقر برنامج "42 عمّان" أحد برامج مؤسسة ولي العهد

الوكيل الإخباري- زار وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، أمس الثلاثاء، مقر برنامج "42 عمّان"، أحد برامج مؤسسة ولي العهد، للاطلاع على ميزات البرنامج ومرافقه.

اضافة اعلان



وخلال جولته، التقى محافظة بمجموعة من الطلبة المنتسبين إلى البرنامج، واطّلع على طبيعة تجربتهم التعليمية في مجالات البرمجة والتفكير المنطقي والعمل الجماعي، مشيدا بقدرتهم على التعلّم والتطوّر السريع ضمن بيئة تعليمية غير تقليدية تعتمد على التعلم الذاتي والممارسة العملية.



وأشار إلى أهمية هذا النوع من البرامج في دعم الشباب وتمكينهم من المهارات المستقبلية، مؤكداً دورها في تعزيز التعليم التقني في مختلف محافظات المملكة.