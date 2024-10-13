وزير التربية والتعليم يشدد على ضرورة تفعيل مجالس الطلبة وأولياء الأمور

والتقى في نادي معلمي الكرك مدراء التربية والتعليم لمحافظة الكرك، بحضور رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادلة.
ودعا محافظة مديري التربية والتعليم إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس التابعة لمديرياتهم، وتفعيل دور الإشراف التربوي وتقديم المساعدة الفنية لإداراتها ومعلميها.
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