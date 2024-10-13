وزير التربية والتعليم يشدد على ضرورة تفعيل مجالس الطلبة وأولياء الأمور

الوكيل الإخباري- تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الأحد، سير العملية التعليمية في عدد من المدارس بلواء المزار الجنوبي في محافظة الكرك ضمن سلسلة لقاءات في الميدان التربوي في مناطق المملكة.

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وبحسب بيان صحفي للوزارة، تأتي الجولة التفقدية التي حضرها مديرا إدارة الأبنية والمشاريع في الوزارة المهندس عصام أبو أحمدة، وإدارة اللوازم والتزويد محمد المناصير، للوقوف عن كثب على الواقع التربوي واحتياجاته وسبل معالجة التحديات التي تعترض سير العمل فيه وتوفير البيئة الآمنة للطلبة.

وشدد محافظة خلال لقائه الإدارات المدرسية في المدارس التي زارها على ضرورة تواصل المدرسة مع المجتمع المحلي وتفعيل مجالس الطلبة وأولياء الأمور، مشيراً إلى أهمية علاقة المدرسة بمؤسسات المجتمع المحلي واستثمار هذه العلاقة في تحقيق أهداف رسالة التربية والتعليم.