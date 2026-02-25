وزير التربية والتعليم يوجه رسالة للمعلمين في كافة أرجاء المملكة

09:21 ص

بعث وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، رسالة تقدير واعتزاز إلى المعلمين والمعلمات في المملكة، بمناسبة يوم المعلم العربي الذي يصادف الخامس والعشرين من شباط من كل عام، مؤكدًا مكانتهم المحورية في بناء الأجيال وصناعة مستقبل الوطن.





وأعرب الوزير في رسالته عن أصدق مشاعر الاعتزاز والتقدير لما يبذله المعلمون من جهود مخلصة وعطاء متواصل في أداء رسالتهم التربوية السامية، وخدمة الطلبة، والإسهام في بناء الإنسان الأردني القادر على صناعة مستقبله بثقة وكفاءة.



وأكد أن المعلم يشكل الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وأن نهضة الأمم وتقدم المجتمعات تقوم على العلم والمعرفة، مشيرًا إلى أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من المعلم، وأن جودة التعليم ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمكانته المهنية واستقراره ودعمه.



وتالياً نص الرسالة :



بسم الله الرحمن الرحيم

الزميلات والزملاء في الميدان التربوي



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



بمناسبة يوم المعلم العربي الذي يصادف الخامس والعشرين من شباط من كل عام، يسرّني أن أتوجّه إليكم باسمي وباسم الأسرة التربوية، بأصدق مشاعر الاعتزاز والتقدير، لما تبذلونه من جهود مخلصة وعطاء متواصل في أداء رسالتكم التربوية السامية، وخدمة أبنائنا الطلبة، والإسهام في بناء الإنسان الأردني القادر على صناعة مستقبله بثقة وكفاءة.



الزميلات والزملاء الأفاضل،



أنتم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وعليكم تقوم نهضة الأمم وتُبنى المجتمعات، بعلمكم تتشكل ملامح الوعي، وفي صفوفكم تُغرس القيم، وبعطائكم تتجسد معاني الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة.



ونؤمن في وزارة التربية والتعليم إيمانًا راسخًا بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من المعلم، وأن جودة التعليم لا تنفصل عن مكانته المهنية واستقراره ودعمه.



وانطلاقًا من هذا الإيمان، فقد حرصت الحكومة الأردنية على اتخاذ حزمة من الإجراءات الداعمة للمعلم، شملت توفير تسهيلات إسكانية من خلال تخصيص قطع أراضٍ بأسعار مدعومة، وتسريع صرف كافة السلف الطارئة، وزيادة نسب المنح والمكرمات لأبناء المعلمين في مؤسسات التعليم العالي، إضافة لمضاعفة أعداد الحجاج المخصصة لبعثة المعلمين، إلى جانب التوسع في برامج التدريب والتطوير المهني، وتحسين البيئة المدرسية والبنى التحتية، بما يسهم في تمكينكم من أداء رسالتكم على أكمل وجه.



وإننا ننظر إلى هذه الخطوات باعتبارها جزءًا من مسار مستمر لتعزيز مكانة المعلم، إيمانًا بدوره المحوري في بناء الأجيال وصياغة مستقبل الوطن.



وفي هذا اليوم، نجدد فخرنا واعتزازنا بكم ليستمر العمل بروح الشراكة والتكامل من أجل الارتقاء بالتعليم في أردننا الغالي.



كل عام وأنتم عنوان العطاء، وموضع فخر الوطن واعتزازه. وكل عام والأردن بكم أقوى وأسمى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور عزمي محافظة







