وزير التربية يؤكد ضرورة تفعيل الزيارات الميدانية للمدارس

الوكيل الإخباري- أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ضرورة تفعيل الزيارات الميدانية من قبل مديري التربية والتعليم والكوادر الإشرافية والإدارية لمتابعة سير العملية التعليمية في الميدان التربوي ومساعدة الإدارات المدرسية على تذليل أية تحديات قد تعترض سير عملها.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، شدد محافظة خلال ترؤسه اجتماعا اليوم الاثنين للجنة التخطيط، بحضور الأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، ومديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم والثقافة العسكرية ووكالة الغوث، أهمية التزام الطلبة بالدوام المدرسي، داعيًا مديري التربية والتعليم إلى تكليف فرق لزيارة المدارس في مختلف مناطق المملكة ومتابعة هذا الأمر بشكل جدي ورفع تقرير يومي بذلك لمركز الوزارة.



كما دعا مديري التربية والتعليم إلى الاهتمام بتنفيذ خطة التدخلات العلاجية للفاقد التعليمي، والاستمرار بهذه التدخلات خلال العام الدراسي لأهميتها في تعويض الفاقد التعليمي جراء جائحة كورونا، مشيرًا إلى الأثر الجيد الذي تحقق نتيجة ما قامت به الوزارة من تداخلات خلال الأعوام الماضية.

وأشار الوزير الى أهمية متابعة مبادرة "لمدرستي أنتمي"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال العام الدراسي الماضي، داعيًا إلى الاهتمام بها لما لها من أثر طيب في تجويد وتحسين البيئة المدرسية.



وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من القضايا التربوية منها الاستعداد المبكر لاختبار "بيزا" الذي سيعقد العام المقبل، والخطط الإجرائية لتقارير التقييم وتعزيز توجيه السياسات، ومتابعة إدخال وتدقيق البيانات على منظومة "الأوبن إيمس"، وتفعيل أسس النجاح والإكمال والرسوب، بالإضافة إلى آلية توزيع طلبة الصف التاسع الأساسي على مسارات التعليم الأكاديمي والمهني.